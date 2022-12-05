В платье с вырезом на груди: Ева Лонгория на вечеринке журнала Vogue

Ева Лонгория посетила прошлой ночью ужин британского Vogue "Forces For Change", организованный главным редактором глянца Эдвардом Эннинфулом.
На ужин Ева приехала не сама, а со своей подругой и дизайнером Викторией Бекхэм. Перед камерами собравшихся фотографов дамы позировали вместе. Действо проходило в лондонском отеле Londoner.
47-летняя Ева Лонгория надела в этот вечер черное обтягивающее платье с вырезом на груди из коллекции Victoria Beckham, дополнив образ гладкой укладкой, насыщенным макияжем и несколькими интересными серьгами в ушах. В руках у Евы был зеленый клатч, тоже от Victoria Beckham.
Виктория Бекхэм надела черно-белое платье с пикантными вырезами по бокам и открытой спиной, которое она сочетала с высокими сапогами с открытым носком. Она сделала волнистую укладку, макияж в теплых оттенках и надела браслет и кольцо на левую руку.
В Instagram дизайнер поделилась несколькими снимками с мероприятия и показала, как они с Евой провели время вместе.
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"Разве я тебя ничему не научила @evalongoria??Мы позируем вместе уже много лет x люблю тебя. Девушки прошлой ночью", – подписала кадры дизайнер.
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