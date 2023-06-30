В платье с вырезом на груди и халтером: роскошная Ева Лонгория на вечеринке в Мадриде

В этом образе актриса выглядела утонченно и очень гламурно.

48-летняя звезда "Отчаянных домохозяек" Ева Лонгория появилась среди гостей мероприятия в Мадриде - вечеринки, организованной в честь 15-летия продюсерской компании Bambú Producciones.

Перед камерами знаменитость сияла в белом платье в рубчик. Наряд выполнен из плотной ткани, имел два эффектных выреза на груди и под ней, а также бретельку-халтер.

В этом платье актриса выглядела очень утонченной, а благодаря выбору цвета наряда подчеркнула свой бронзовый загар. Также Ева уложила волосы в легкие локоны, надела туфли на каблуках, а в руке у нее была сумка-хобо, в ушах - золотые серьги, на руках - кольца и браслеты, среди которых можно заметить несколько аксессуаров от Christian Dior.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Накануне звезда снялась для обложки журнала The Hollywood Reporter. Она позировала в красивом платье с плиссированной юбкой от бренда Roberto Cavalli из коллекции весна-лето 2023.

Однако об этом платье цвета айвори мы уже писали ранее, ведь в нем она как-то попала под прицел фотографов в Нью-Йорке.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

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