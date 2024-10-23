В платье с вырезом на корсете и оригинальной сумкой: Джуно Темпл на премьере фильма "Веном: Последний танец"

Винтажный наряд был довольно креативным, как и ее небольшая сумка в руке.

Британская актриса Джуно Темпл - звезда сериала "Тед Лассо" - посетила красную дорожку в Нью-Йорке. Она появилась перед камерами перед премьерой фильма "Веном: Последний танец" в кинотеатре Regal Times Square.

Джуно сыграла в этой картине, поэтому привлекла особое внимание прессы. Актриса надела винтажное платье коричневого оттенка от Модного дома Versace, которое не имело бретелек и было сшито из двух видов материала - верх был из кожи, а юбка из нежного шифона и усыпанная камнями. Также кожаный корсет украшали оригинальные вырезы на груди и талии.

Образ Джуно дополнила обувью от Giuseppe Zanotti, массивными украшениями с камнями, макияжем и объемной прической с локонами.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

А вот оригинальным украшением лука стала сумка в руке актрисы в форме космической тарелки, которую сделал бренд Judith Leiber. Сумка была полностью усыпанная стразами и имела маленькую ручку.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

Джуно вообще очень любит креативные сумки и не раз удивляла своими выборами для мероприятий. Например, как-то она пришла с сумкой-тигром в руке, тоже от знаменитого бренда Judith Leiber.

Джуно Темпл / Фото: Associated Press

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