В платье с вырезом на животе: Хейли Бибер на светском мероприятие в образе от Saint Laurent

Вероятно, с брендом у нее контракт, поскольку на многие мероприятия она надевает луки именно от этого Французского модного дома.
Американская модель и представительница знаменитой актерской семьи Болдуинов (ее отец - актер Стивен Болдуин), появилась на мероприятии в Лос-Анджелесе - гала-концерте в Музее киноакадемии.
Для светского выхода Хейли выбрала лаконичное однотонное платье из весеннее-летней коллекции Saint Laurent, которое совсем недавно было представлено на Неделе моды в Париже. Наряд был коричневым, не имел бретелек, а украшали его оборки на бедрах и лифе.
Оригинальный лук модель дополнила лишь стильным макияжем в коричневой гамме, колье с камнями янтарного оттенка и обручальным кольцом с бриллиантом, которое ей преподнес на помолвке ее супруг Джастин Бибер.
Этот образ девушка надела после того, как несколько дней тому назад появилась на публике в образе ведьмы с зеленой кожей и сходила с подругой Кайли Дженнер за пиццей.
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