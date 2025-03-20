В платье с вырезом на животе и высоким разрезом: певица в соблазнительном луке появилась на красной дорожке

31-летняя американская кантри-поп-певица Келси Баллерини знает, что нужно одевать, чтобы быть в центре внимания мероприятия.

Келси Баллерини привлекла внимание на церемонии вручения музыкальных наград iHeartRadio Music Awards в Лос-Анджелесе.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Она вышла на красную дорожку в эффектном соблазнительном образе. На Келси было вечернее черное платье от Alexandre Vauthier, полностью расшитое стразами. Наряд имел лиф с драпировкой, вырез на животе и высокий разрез для бедра. Такое платье дало артистке возможность продемонстрировать свою стройную фигуру.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Аутфит Баллерини дополнила черными туфлями со стразами и на шпильках. У нее была укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и черный маникюр. Уши Келси украсила бриллиантовыми серьгами, а руки – коктейльными кольцами.

Келси Баллерини / Фото: Associated Press

Напомним, Келси Баллерини пришла на церемонию Time100 Next в черном приталенном платье от бренда Stella McCartney. Наряд имел длинные рукава и роскошные вырезы, украшенные золотыми декоративными узлами.

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