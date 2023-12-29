В платье с вырезом на животе: Оля Полякова под гитару выступила перед военными

Певица впервые спела свои украиноязычные хиты акустически.
Оля Полякова посетила реабилитационный центр "Незламні" во Львове, послом которого она является с прошлого года.
Артистка встретилась и пообщалась с военными, получившими ранения и ныне находящимися на лечении и протезировании там.
Оля также выступила перед ними под аккомпонирование гитары. Она исполнила украиноязычные песни из своей программы "Все буде добре": "Коли закінчиться війна", "Вишні", "У твоїх обіймах", "Шльопки" и другие.
Там Полякова предстала в комфортном трикотажном платье миди серого цвета с вырезами в зоне декольте и животе. Певица дополнила аутфит красивой укладкой с локонами и нежным макияжем.
Напомним, Оля Полякова со старшей дочерью презентовала рождественскую песню.
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