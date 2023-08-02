В платье с вырезом под грудью: экс-звезда The Pussycat Dolls прошлась по Лондону в стильном наряде

Знаменитость подчеркнула фигуру красивым платьем и трендовым аксессуаром.
Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц бурлеск-группы The Pussycat Dolls, стала мишенью для папарацци, когда вышла на улицу после утреннего эфира на радио.
41-летняя знаменитость была одета в платье до косточек серебристого оттенка, которое имело необычный дизайн. Под грудью у наряда был вырез и завязки, декольте имело форму сердца, а также у него были небольшие рукава-фонарики.
Гламурный лук Эшли дополнила сумкой от французского бренда Jacquemus, бежевыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками. Волосы Робертс собрала в высокую прическу и сделала макияж.
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