В платье с вырезом под грудью: экс-звезда The Pussycat Dolls прошлась по Лондону в стильном наряде

Певица и ведущая Эшли Робертс, прославившаяся как одна из участниц бурлеск-группы The Pussycat Dolls, стала мишенью для папарацци, когда вышла на улицу после утреннего эфира на радио.

41-летняя знаменитость была одета в платье до косточек серебристого оттенка, которое имело необычный дизайн. Под грудью у наряда был вырез и завязки, декольте имело форму сердца, а также у него были небольшие рукава-фонарики.

Гламурный лук Эшли дополнила сумкой от французского бренда Jacquemus, бежевыми туфлями-лодочками и солнцезащитными очками. Волосы Робертс собрала в высокую прическу и сделала макияж.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

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