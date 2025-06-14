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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
416
Время на прочтение
1 мин

В платье с вырезом под грудью: Оливия Уайлд посетила кинофестиваль в Италии

Актриса отдала предпочтение романтическому наряду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Оливия Уайлд

Оливия Уайлд / © Getty Images

В Италии стартовал 71-й международный кинофестиваль в Таормине и одной из гостей мероприятия стала актриса Оливия Уайлд известная многим по сериалу «Доктор Хаус».

Звезда появилась на мероприятии в оливковом вечернем платье, которое имело глубокое декольте и треугольный вырез под грудью. Юбка платья была длинной и декорированная мелкими складками. Этот наряд Оливии был от итальянского Модного дома Prada. Образ актрисы дополнила роментическая прическа с легкими локонами, макияж и украшение на шее в виде цепочки с двумя кулонами.

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

В этом наряде Оливия выглядела романтично и нежно. Платье отлично подходило для получения премии.

Напомним, что также в Таормине появился 42-летний актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу «Ведьмак» и фильму «Супермен», и его возлюбленная Натали Вискузо.

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Генри Кавилл и Натали Вискузо / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images

Оливия Уайлд и Джейсон Судейкис / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Associated Press

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Getty Images

Оливия Уайлд / © Instagram Оливии Уайлд

Оливия Уайлд / © Instagram Оливии Уайлд

Дата публикации
Количество просмотров
416
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