- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 416
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье с вырезом под грудью: Оливия Уайлд посетила кинофестиваль в Италии
Актриса отдала предпочтение романтическому наряду.
В Италии стартовал 71-й международный кинофестиваль в Таормине и одной из гостей мероприятия стала актриса Оливия Уайлд известная многим по сериалу «Доктор Хаус».
Звезда появилась на мероприятии в оливковом вечернем платье, которое имело глубокое декольте и треугольный вырез под грудью. Юбка платья была длинной и декорированная мелкими складками. Этот наряд Оливии был от итальянского Модного дома Prada. Образ актрисы дополнила роментическая прическа с легкими локонами, макияж и украшение на шее в виде цепочки с двумя кулонами.
В этом наряде Оливия выглядела романтично и нежно. Платье отлично подходило для получения премии.
Напомним, что также в Таормине появился 42-летний актер Генри Кавилл, известный многим по сериалу «Ведьмак» и фильму «Супермен», и его возлюбленная Натали Вискузо.