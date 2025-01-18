В платье с вышитыми желтыми цветами: Моника Барбаро очаровала публику нежным нарядом

В этом наряде она выглядела изумительно.
Актриса Моника Барбаро и ее коллеги продолжают свой промо-тур по миру, связанный с выходом фильма "Боб Дилан: Полный незнакомец". В этот раз она вышла к фотографам в Риме.
Поскольку мероприятие проходило в итальянской столице, наряд актриса тоже решила выбрать от итальянского бренда, поэтому надела Versace. Это было длинное платье на тонких бретельках, которые украшала монограмма бренда.
Платье было бежевым и по всей его длине была вышивка пайетками и бисером в виде маленьких желтых цветов, ягод и насекомых. На груди и спине платья была небольшая драпировка.
Отметим также, что Моника исправила свой неопрятный маникюр, который ранее немного подпортил ее образ на красной дорожке в Лондоне. Тогда на актрисе было также роскошное черное вечернее платье от Schiaparelli.
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