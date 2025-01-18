В платье с вышитыми желтыми цветами: Моника Барбаро очаровала публику нежным нарядом

В этом наряде она выглядела изумительно.

Актриса Моника Барбаро и ее коллеги продолжают свой промо-тур по миру, связанный с выходом фильма "Боб Дилан: Полный незнакомец". В этот раз она вышла к фотографам в Риме.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Поскольку мероприятие проходило в итальянской столице, наряд актриса тоже решила выбрать от итальянского бренда, поэтому надела Versace. Это было длинное платье на тонких бретельках, которые украшала монограмма бренда.

Платье было бежевым и по всей его длине была вышивка пайетками и бисером в виде маленьких желтых цветов, ягод и насекомых. На груди и спине платья была небольшая драпировка.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Отметим также, что Моника исправила свой неопрятный маникюр, который ранее немного подпортил ее образ на красной дорожке в Лондоне. Тогда на актрисе было также роскошное черное вечернее платье от Schiaparelli.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

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