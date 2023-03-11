В платье с вышивкой и пикантным декольте: Екатерина Бужинская в роскошном образе выступила на благотворительном концерте

Екатерина Бужинская приняла участие в благотворительном концерте в Болгарии. В Instagram артистка опубликовала снимки и видео с мероприятия.

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"Благотворительный концерт в Болгарии в Софии состоялся с большим успехом. Мы с @hrytskan собрали средства для 10 Горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" @10brygada_edelveys в которой сейчас служит мой родной брат. Спасибо всем, кто присоединился! Приближаем Победу!!!" – написала артистка в посте.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Во время концерта Екатерина продемонстрировала несколько красивых образов в платьях-вышиванках, в которых мы ее раньше видели.

Бужинская также предстала и в новом луке. На ней было роскошное платье с вышивкой, бордовым кружевом, пикантным вырезом и пышными рукавами от Лилии Винник. Талию певица подчеркнула бордовым широким поясом с кисточками.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Аутфит Екатерина дополнила объемной прической с локонами, макияжем с акцентом на глазах и бордовым маникюром. В ушах у нее были элегантные серьги, а на шее – гуцульская згарда от бренда be etno и крестик на цепочке.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в сине-желтой рубашке и цветочном венке исполнила гимн Украины на митинге в Болгарии.

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