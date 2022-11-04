В платье с вышивкой и с серьгами-птицами: Екатерина Бужинская на Канарских островах

Артистка выступила на благотворительном концерте на Канарских островах.

На Канарских островах впервые состоялось событие в поддержку нашей страны – дни украинской культуры. В мероприятии приняла участие Екатерина Бужинская. Она выступила на благотворительном концерте, в котором приняли участие звезды украинской сцены, дизайнеры, художники и местные артисты.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Фотографии с события Екатерина опубликовала в Instagram.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская продемонстрировала несколько красивых образов. Сначала она предстала в длинном платье с синей юбкой с рюшами и верхом, украшенным вышивкой и платком с украинскими мотивами.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Свой аутфит певица дополнила роскошными сине-желтыми серьгами в виде птиц. Пышная укладка с локонами и макияж с акцентом на глазах завершил лук Екатерины.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

На сцене артистка появилась в желтом платье с голубой вышивкой, а на голове у нее был цветочный голубо-желтый венок.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

"Насыщенная и содержательная программа рассказала об истории и настоящем Украины.

Показала несокрушимую мощь и силу воли украинского народа. Собранные средства пойдут на помощь нашим героям (10-я отдельная горно-штурмовая бригада), на закупку алоэ вера для заживления ран героев и обучения украинских детей-беженцев", — написала Бужинская.

Читайте также: