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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
24k
Время на прочтение
2 мин

В платье с вышивкой от Schiaparelli: эффектный образ Лорен Санчес в первый день свадебных торжеств

Невеста американского миллиардера выбрала для первого дня празднования свадьбы наряд с обнаженными плечами, который подчеркнул ее тонкую талию.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джефф Безос и Лорен Санчес

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Папарацци запечатлели жениха и невесту - Джеффа Безоса и Лорен Санчес - на причале отеля Aman на Гранд-канале, где они остановились. Пара садилась на лодку, чтобы отправиться на неформальный приветствовательный вечер в монастырской зоне рядом с церковью Мадонна дель’Орто.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Они выглядели счастливо. Увидев своих гостей в лодках, Джефф и Лорен радостно улыбались и махали им.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

А еще они нежно поцеловались на камеры фотографов.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Для первого дня свадебных торжеств Санчес выбрала эффектное платье цвета айвори силуэта «песочные часы» из кутюрной коллекции сезона весна 2025 года итальянского Модного дома Schiaparelli. Наряд был украшен флористической вышивкой - пастельных голубого, зеленого и хаки цветов - с бахромой на цветах. На юбке также можно рассмотреть культовые «глаза» бренда.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Getty Images

Платье имело обнаженные плечи, отворот на лифе и блестящий корсет, идеально подчеркнувший ее тонкую талию.

Аутфит Лорен дополнила остроносыми туфлями на шпильках. Волосы она собрала в высокий хвост, который накрутила в локоны, и уложила челку на одну сторону. Макияж женщины был в нюдово-бежевых оттенках. Уши телеведущая украсила массивными бриллиантовыми серьгами-гвоздями, а руки — кольцами.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф был одет в черный костюм и белую рубашку. На лице у него были очки-авиаторы.

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

Джефф Безос и Лорен Санчес / © Associated Press

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