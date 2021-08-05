В платье с высоким разрезом и декольте: Дита фон Тиз в элегантном луке сходила на вечеринку в Испании

48-летняя дива бурлеска посетила ивент-открытие виллы.
Дита фон Тиз сейчас наслаждается отпуском на испанском курорте Пальма-де-Майорка. Кроме релакса под солнцем и купания в Средиземном море знаменитость посещает различные светские мероприятия.
Она побывала на вечеринке, которую организовал известный агент по недвижимости знаменитостей Марсель Ремус в честь открытия виллы Remus.
Для такого события Дита выбрала элегантное платье-футляр, которое прекрасно подчеркнуло ее фигуру "песочные часы". Оно имело полупрозрачный кружевной верх, пикантное декольте, рукава-фонарики и высокий разрез.
Наряд красотка сочетала с пластиковыми туфлями на шпильках, украшенными россыпью черных страз.
Аутфит фон Тиз традиционно дополнила ретро-прической и насыщенным макияжем с красной помадой, которой она редко изменяет. В ушах у нее были изумрудные серьги-капли. Красно-белый маникюр завершил лук дивы бурлеска.
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