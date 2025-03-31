В платье с высоким разрезом и декольте до пупка: американская модель в соблазнительном образе позировала на премии

Эбони Райли / © Associated Press

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Американская модель и певица Эбони Райли , известная под сценическим псевдонимом Райли Монтана, посетила состоявшуюся в Инглвуде премию Billboard Women in Music Awards.

Эбони Райли / © Associated Press

На красной дорожке она появилась в сексуальном аутфите. На манекенщице было черное платье, состоявшее из жакета-боди с глубоким декольте до пупка и юбки макси с высоким разрезом до бедра, что позволило ей продемонстрировать стройные ноги.

Эбони Райли / © Associated Press

Наряд Эбони скомбинировали с черными босоножками на шпильках. У нее была короткая прическа, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр. Уши Райли украсила бриллиантовыми серьгами-гвоздями, руки – кольцом и браслетом, а юбка была скреплена элегантной брошью с камнями.

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Эбони Райли / © Associated Press