В платье с высоким разрезом и грубых ботинках: дерзкий образ "Холостячки" Златы Огневич

В платье с высоким разрезом и грубых ботинках: дерзкий образ "Холостячки" Златы Огневич

Артистка продемонстрировала новый аутфит.

Главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" – Злата Огневич – в своем Instagram показала, как провела выходные.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Певица сфотографировалась на лестнице одного из киевских заведений. На Злате белое асимметричное платье с одним рукавом и высоким разрезом, а на ногах – грубые черные ботинки на шнуровке. Она собрала волосы в низкий хвост и дополнила образ естественным макияжем.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Наряд позволил артистке продемонстрировать татуировки на руке и стройные ноги.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

"Врываюсь в это воскресенье! Впереди - очень насыщенный период: съемки в топовом проекте страны, концерты и студийная работа! А ещё гастроли. Люблю я такой график", - написала Злата Огневич под снимками.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

Напомним, ранее Злата Огневич показывала фотографии из своего отпуска в Африке. Артистка в розовом бикини позировала на пляже.

Злата Огневич / Instagram Златы Огневич

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