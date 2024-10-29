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В платье с высоким разрезом и на шпильках: 50-летняя экс-звезда Playboy на светском мероприятии

В платье с высоким разрезом и на шпильках: 50-летняя экс-звезда Playboy на светском мероприятии

Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Виктория Сильвстедт в вечернем аутфите появилась на мероприятии.

Шведская модель, телеведущая, "Мисс Швеция" и экс-звезда Playboy – Виктория Сильвстедт – посетила 26-й ежегодный балл ангелов в Нью-Йорке.

На красной дорожке она предстала в черном длинном шифоновом платье с одной бретелькой и блестящими вставками с черными пайетками.

Виктория Сильвстедт / © Getty Images
Виктория Сильвстедт / Фото: Getty Images

Главный акцент в ее аутфите был на высоком разрезе, который позволил красавице продемонстрировать свои стройные ноги. Обута она была в черные лакированные босоножках на высоких шпильках.

Виктория сделала объемную укладку с локонами, макияж с пышными ресницами и молочный маникюр. На запястьях у нее были золотые браслеты и часы.

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