В платье с высоким разрезом и на шпильках: победительница "Холостяка-11" похвасталась стройными ногами

Анна Богдан показала красивое фото и призвала женщин любить себя.

Победительница 11-го сезона шоу "Холостяк" и бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана - Анна Богдан – опубликовала в Instagram красивый черно-белый снимок из фотосессии.

На нем девушка позирует в черном платье миди с высоким разрезом, который позволил ей продемонстрировать свои стройные ноги, и в босоножках на шпильках. Волосы ее выпрямленные и собранные в хвост. Она пристально смотрит в объектив фотокамеры.

Под снимком Анна призвала всех женщин любить себя.

"Любите свое тело - ведь именно вы его таким выбрали! Любите свою внешность - ведь она уникальна и больше такой нет!

Любите свои веснушки - ведь это так мило. Любите свои кучеряшки - ведь девочки с прямыми волосами должны спать целую ночь в бигудях, чтобы достичь такого эффекта! Любите свои прямые волосы - ведь кучерявым девушкам нужно минимум час выпрямлять свои кудри! Любите свой носик, широкие бровки, глаза, пухлые щечки или острые скулы

Полюбите в себе все! И вы увидите, как измениться мир вокруг вас! Низкие девушки - вы дико милые. Высокие девушки - уверена, ваши ножки великолепны и привлекают очень много взлядов. Каждая из вас уникальна и неповторима.

И мне кажется, давно уже все поняли, что внешность ничего не решает! Нельзя полюбить идеально красивого человека, если внутренне он полон негатива к себе и окружающему миру", - написала Богдан.⠀

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