В платье с высоким разрезом и на шпильках: победительница "Холостяка-11" похвасталась стройными ногами

Победительница реалити-шоу "Холостяк-11" Анна Богдан опубликовала в Instagram снимки из новой интересной фотосессии.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Перед объективом фотокамеры она соблазнительно позировала в сексуальном черном платье с вырезом в зоне декольте, на плече и с одним рукавом-перчаткой. Наряд также имел высокий разрез, который позволил Анне похвастаться красивыми стройными ногами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Свой аутфит она дополнила черными лакированными туфлями на шпильках и объемной прической с локонами. Богдан сделала вечерний макияж с черными стрелками и завершила лук серьгами-гвоздями и кольцом с камнями.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

На одной из фотографий девушка предстала в кожаном тренче, в котором тоже похвасталась ногами.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анны Богдан

Напомним, ранее Анна Богдан показала фото в трусах.

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