В платье с высоким разрезом и шлейфом: Тина Кароль в роскошном образе появилась на сцене

Певица вышла к поклонникам в красивом наряде.

Тина Кароль выступила в Нью-Йорке. В Instagram она опубликовала фотографии с концерта.

Сначала на сцене артистка появилась в роскошном аутфите. На ней было элегантное блестящее платье с объемными рукавами, шлейфом и высоким разрезом спереди.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Аутфит певица дополнила укладкой с локонами и боковым пробором и нежным макияжем.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

В этот вечер Кароль продемонстрировала эффектные луки и в других красивых нарядах: обтягивающем серебряном платье, пышном желтом, патриотическом сине-желтом, черном с вырезами на животе.

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

Тина Король / Фото: Instagram Тины Кароль

"Чрезвычайно благодарна каждому взгляду, прикосновению... до встречи!" – написала артситка под фотографиями.

Напомним, Кароль в жакете от украинского бренда и без юбки продемонстрировала хорошую растяжку.

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