В платье с высоким разрезом и со змеей на шее: Зендая на красной дорожке в Венеции

В платье с высоким разрезом и со змеей на шее: Зендая на красной дорожке в Венеции

25-летняя американская актриса и певица восхитила красивым образом на кинофестивале.

Зендая посетила сегодня, 3 сентября, Венецианский кинофестиваль. Она пришла на премьеру долгожданной фантастической драмы "Дюна", в которой сыграла главную роль.

На красной дорожке Зендая произвела фурор своим роскошным аутфитом. Она блистала в нюдовом обтягивающем плате длины макси от Balmain с драпировкой на талии и с высоким разрезом.

Зендая / Associated Press

С помощью разреза актриса демонстрировала публике свои стройные красивые ноги.

Зендая / Associated Press

Наряд красотка сочетала с лодочками в тон. На шее у нее было экстравагантное ожерелье в виде бело-зеленой змеи, а на пальце – бело-зеленое кольцо.

Зендая / Associated Press

Лук Зендая дополнила волнистой прической в стиле 20-х годов и макияжем с акцентом на глазах.

Зендая / Associated Press

О фильме:

"Дюна" - научно-фантастический фильм режиссера Дени Вильнева, снятый по одноименному роману Фрэнка Герберта 1965 года. В фильме будет показана история о Поле - сыне из знатного и могущественного семейства, который отправляется с отцом на пустынную планету Арракис, также известную как Дюна.

На планете нет ничего кроме песка и огромных чудовищ и меланжа - самого ценного вещества во вселенной, наркотика, который продлевает человеческую жизнь, обеспечивает невероятный уровень мышления и делает сверхсветовые путешествия реальностью. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия на Дюне.

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