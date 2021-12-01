В платье с высоким разрезом: роскошная Ники Хилтон на мероприятии в Нью-Йорке

В платье с высоким разрезом: роскошная Ники Хилтон на мероприятии в Нью-Йорке

В преддверии Рождества светская львица выбрала очень гламурный и праздничный наряд.

Пока Пэрис Хилтон проводит свой медовый месяц с возлюбленным на Бора-Бора, ее сестра Ники посещает светские тусовки в Нью-Йорке. Вчера знаменитость побывала вместе с мужем и мамой на 35-й ежегодной церемонии вручения наград Footwear News Achievement Awards, которая вручается за достижения в обувном бизнесе.

Ники Хилтон / Associated Press

Для мероприятия Ники выбрала черное длинное платье с рукавами от бренда Prabal Gurung из коллекции осень-зима. Наряд украшал высокий сексуальный разрез сбоку, пайетки и аппликация в виде серебристых бантов. Дополнили этот образ элегантная прическа, макияж и роскошные туфли от Mach & Mach.

Ники Хилтон / Associated Press

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