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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с высоким разрезом: жена Виктора Павлика в нежном образе появилась на презентации песни Тринчер

Блогер пришла поздравить Анну Тринчер с премьерой ее новой композиции.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика - Екатерина Репьяхова - посетила закрытую презентацию новой смелой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.

Блогер придерживалась дресс-кода мероприятия white & pink и появилась на ивенте в нежном бело-розовом образе. На ней было платье на тонких бретельках, с цветочным принтом и высоким разрезом на юбке.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Аутфит Екатерина дополнила кремовыми босоножками. Она собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нежных оттенках и завершила лук серьгами-гвоздиками и жемчужными браслетом и кольцом.

Екатерина Репяхова

Екатерина Репяхова

Как состоялась премьера песни "Півонії" Анны Тринчер, читайте в нашем материале.

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