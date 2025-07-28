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- Шоу-бизнес
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В платье с высоким разрезом: жена Виктора Павлика в нежном образе появилась на презентации песни Тринчер
Блогер пришла поздравить Анну Тринчер с премьерой ее новой композиции.
Жена Виктора Павлика - Екатерина Репьяхова - посетила закрытую презентацию новой смелой песни "Півонії" и клипа Анны Тринчер, которая состоялась в цветочном пространстве Botanic Butique.
Блогер придерживалась дресс-кода мероприятия white & pink и появилась на ивенте в нежном бело-розовом образе. На ней было платье на тонких бретельках, с цветочным принтом и высоким разрезом на юбке.
Аутфит Екатерина дополнила кремовыми босоножками. Она собрала волосы в низкий хвост, сделала макияж в нежных оттенках и завершила лук серьгами-гвоздиками и жемчужными браслетом и кольцом.
Как состоялась премьера песни "Півонії" Анны Тринчер, читайте в нашем материале.