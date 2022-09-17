В платье с яркими цветами: Оливия Уайлд приехала на кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Актриса Оливия Уайлд приехала на кинофестиваль в Сан-Себастьяне, где представил свой новый фильм "Не волнуйся, дорогая" – второй режиссерский фильм знаменитости.

38-летняя режиссер и актриса представляет ленту, в которой играет ее возлюбленный Гарри Стайлс и актриса Флоренс Пью. Ранее фильм показывали во время Венецианского кинофестиваля.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Это история о домохозяйке Элис, которая вдруг обнаруживает, что ее любимый муж не тот, кем кажется. Действие происходит в 50-х годах. Уайлд также выступила продюсером совместно с Роем Ли и Кэти Сильберман.

На фестивале Оливия появилась в желтом макси-платье с цветочным принтом от Kwaidan Editions из коллекции весна-лето 2019 года. Платье было с высокой горловиной и крупным цветочным принтом.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Из украшений актриса надела лишь серьги, сделала легкий дневной макияж, а волосы собрала в небрежную прическу.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

Мировая премьера фильма запланирована на 23 сентября 2022 года.

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