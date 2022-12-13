В платье с юбкой-цветком и милой челкой: Зои Салдана на премьере второй части “Аватара”

Уже на протяжении недели в разных странах мира активно проходят презентации второй части фантастического блокбастера “Аватар”. Актеры и режиссеры проекта появляются на красных дорожках, раздают автографы и посещают многие развлекательные программы, чтобы рассказать о своей работе.

Вторая часть получила название "Аватар: Путь воды", а ее выход зрители ждали 13 лет. В этой части опять появятся любимые герои, которых сыграют Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Сигурни Уивер. 12 декабря презентация картины прошла в Лос-Анджелесе и собрала еще и множество знаменитых гостей.

Одна из главных актрис фильма Зои Салдана продемонстрировала на этом мероприятии роскошный образ от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции осень-зима 2022. Платье не имело бретелек, было выполнено из бархата и атласного шелка. Особенностью и главным украшением платья стала юбка до колен выполненная в виде цветка. Зои дополнила образ черными босоножками с золотистой отделкой.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На мероприятие актриса пришла со своим мужем - итальянским художником Марко Перего.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Также стоит отметить и другие детали образа актрисы, например, довольно необычный выбор прически с короткой челкой, а также золотой чокер на шее с розовым камнем.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Ранее Зои демонстрировала не менее необычные наряды. Например, в Сеуле на публику она вышла в эффектном и сверкающем образе от Valentino из коллекции весна-лето 2023.

Зои Салдана с коллегами / Фото: Associated Press

Зои Салдана с коллегами / Фото: Associated Press

Также в Сеуле Салдана надевала более классический лук, состоящий из юбки с разрезами, блейзера и майки в бельевом стиле.

Зои Салдана с коллегами / Фото: Associated Press

Также актриса демонстрировала образ от Alexander McQueen из коллекции Pre Fall 2022. В этом платье Зои появилась в Лондоне.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Читайте также: