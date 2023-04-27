В платье с затяжками на плечах: самая сексуальная женщина мира Эшли Грэм на красной дорожке

Совсем недавно 35-летняя модель plus-size Эшли Грэм появилась на обложке журнала Maxim и заняла первое место в рейтинге самых сексуальных женщин мира.

А вот вчера, 26 апреля, эффектная красавица посетила мероприятие в Нью-Йорке - гала-концерт Time100, посвященный 100 самым влиятельным людям мира.

На красной дорожке она появилась в черном обтягивающем платье с небольшим шлейфом. Оно было сделано в фасоне "русалка", а главным его украшением стали затяжки на плечах с черными стопорами, шнурки от которых ниспадали бахромой до самого пола.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

Образ модель дополнила французским маникюром, гладкой прической-хвостом и украшениями с бриллиантами. Также она сделала лаконичный макияж и обула босоножки на каблуках.

Эшли Грэм / Фото: Associated Press

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