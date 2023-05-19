В платье с желтым акцентом: супермодель Адриана Лима сияла на красной дорожке в эффектном луке

На 76-м кинофестивале она посмотрела фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы" - пятую часть знаменитой приключенческой франшизы.
Бразильская супермодель Адриана Лима, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, посетила третий день Каннского кинофестиваля, который продолжается на Лазурном берегу Франции.
Звезда подиума вішла на красную дорожку в черно-желтом наряде от австралийского бренда Tamara Ralph.
Платье было приталенным, без бретелек, с глубоким фигурным декольте и сделано из плотного бархата. Украшением платья стала желтая драпированная ткань, лимонного оттенка, которая обрамляла платья и перетекала в длинный шлейф.
Образ Адриана дополнила гладкой прической, серьгами-каплями с бриллиантами и браслетом-манжетой на запястье. Макияж визажисты сделали ей лаконичный, с нюдовой помадой.
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