В платье с желтым акцентом: супермодель Адриана Лима сияла на красной дорожке в эффектном луке

На 76-м кинофестивале она посмотрела фильм "Индиана Джонс и реликвия судьбы" - пятую часть знаменитой приключенческой франшизы.

Бразильская супермодель Адриана Лима, наиболее известна как одна из ангелов Victoria's Secret, посетила третий день Каннского кинофестиваля, который продолжается на Лазурном берегу Франции.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Звезда подиума вішла на красную дорожку в черно-желтом наряде от австралийского бренда Tamara Ralph.

Платье было приталенным, без бретелек, с глубоким фигурным декольте и сделано из плотного бархата. Украшением платья стала желтая драпированная ткань, лимонного оттенка, которая обрамляла платья и перетекала в длинный шлейф.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

Образ Адриана дополнила гладкой прической, серьгами-каплями с бриллиантами и браслетом-манжетой на запястье. Макияж визажисты сделали ей лаконичный, с нюдовой помадой.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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