В платье с жемчугами: Шарлиз Терон появилась перед камерами в винтажном наряде Givenchy

Актриса Шарлиз Терон вышла на публику, чтобы посетить церемонию открытия нового бутика Breitling Meatpacking District в Нью-Йорке. Звезда торжественно перерезала ленточку, но все же большее внимание во всем этом действе привлек именно наряд Терон.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Шарлиз известна своей любовью к модному дому Dior в этот раз ему изменила с другим французским брендом. Актриса надела винтажный наряд от Givenchy из коллекции 2003 года.

Это было длинное платье с приталенной шелковой черной юбкой и полупрозрачным топом полностью расшитым жемчужными бусинами.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Поверх платья Шарлиз надела одну из своих самых любимых вещей - черный пиджак. Он был из плотной ткани, а рукава она немного подвернула.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Образ актриса завершила черным клатчем, украшениями от Ana Khouri, часами Breitling и сандалиями на низком ходу.

Шарлиз Терон / Фото: Associated Press

Поскольку мероприятие было все же довольно официальным, а ее наряд - смелым, пиджак Шарлиз не снимала, но вот в Instagram фото платья без верхней одежды все же поделилась.

Читайте также:

Эффектные выходы Шарлиз Терон (30 фото)