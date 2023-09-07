В платье с жемчугами: Шарлиз Терон появилась перед камерами в винтажном наряде Givenchy

Знаменитость привлекла внимание платьем с прозрачным топом.
Актриса Шарлиз Терон вышла на публику, чтобы посетить церемонию открытия нового бутика Breitling Meatpacking District в Нью-Йорке. Звезда торжественно перерезала ленточку, но все же большее внимание во всем этом действе привлек именно наряд Терон.
Шарлиз известна своей любовью к модному дому Dior в этот раз ему изменила с другим французским брендом. Актриса надела винтажный наряд от Givenchy из коллекции 2003 года.
Это было длинное платье с приталенной шелковой черной юбкой и полупрозрачным топом полностью расшитым жемчужными бусинами.
Поверх платья Шарлиз надела одну из своих самых любимых вещей - черный пиджак. Он был из плотной ткани, а рукава она немного подвернула.
Образ актриса завершила черным клатчем, украшениями от Ana Khouri, часами Breitling и сандалиями на низком ходу.
Поскольку мероприятие было все же довольно официальным, а ее наряд - смелым, пиджак Шарлиз не снимала, но вот в Instagram фото платья без верхней одежды все же поделилась.
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