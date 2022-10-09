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В платье с жемчугом: Деми Роуз в соблазнительном аутфите покупалась в бассейне

Дата публикации
Просмотры
1766
Время на прочтение
1 мин
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В платье с жемчугом: Деми Роуз в соблазнительном аутфите покупалась в бассейне

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Британская модель в красивом наряде позировала в бассейне на Санторини.

Деми Роуз выложила в Instagram снимки, сделанные во время отдыха на греческом острове Санторини.

Модель решила покупаться в бассейне в обжатом бежевом платье с американской проймой, расшитом жемчугом.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Волосы у Роуз были распущены, а на лице был макияж с черными стрелками.

В этом сексуальном образе Деми не упустила возможности похвастаться пышными ягодицами.

Деми Роуз / © Instagram Деми Роуз
Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее модель в прозрачной цветочной блузке и трусах расцепила ноги и показала пышные ягодицы.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1766
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