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В платье с жемчугом и глубоким декольте: актриса в красивом луке появилась на премьере фильма

В платье с жемчугом и глубоким декольте: актриса в красивом луке появилась на премьере фильма

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

34-летняя актриса выбрала для своего появления эффектный наряд от Armani Privé.

Американская актриса Моника Барбаро посетила премьеру фильма "Полная неизвестность" (A Complete Unknown), которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Моника Барбаро / © Associated Press
Моника Барбаро / Фото: Associated Press

На красной дорожке она предстала в соблазнительном аутфите. На Монике было черное длинное платье, обильно расшитое жемчугом, от бренда Armani Privé. Наряд имел обнаженную спину, глубокое декольте и вырезы на талии.

Моника Барбаро / © Associated Press
Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Барбаро распустила волосы и сделала макияж смоки-айс. На пальце у нее красовалось бриллиантовое кольцо.

Моника Барбаро / © Associated Press
Моника Барбаро / Фото: Associated Press
Моника Барбаро / © Associated Press
Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Моника Барбаро продемонстрировала нежный аутфит на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.

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