В платье с жемчугом и глубоким декольте: актриса в красивом луке появилась на премьере фильма

34-летняя актриса выбрала для своего появления эффектный наряд от Armani Privé.
Американская актриса Моника Барбаро посетила премьеру фильма "Полная неизвестность" (A Complete Unknown), которая состоялась в Лос-Анджелесе.
На красной дорожке она предстала в соблазнительном аутфите. На Монике было черное длинное платье, обильно расшитое жемчугом, от бренда Armani Privé. Наряд имел обнаженную спину, глубокое декольте и вырезы на талии.
Барбаро распустила волосы и сделала макияж смоки-айс. На пальце у нее красовалось бриллиантовое кольцо.
Напомним, ранее Моника Барбаро продемонстрировала нежный аутфит на церемонии вручения кинопремии The Gothams Film Awards в Нью-Йорке.
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