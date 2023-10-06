В платье с жемчугом и обнаженным плечом: Диана Крюгер блистала на красной дорожке

В Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023, который в этом году отмечает свое 75 лет. Среди гостей мероприятия была звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер с мужем Мэтью Бродериком и актриса Диана Крюгер.

Но если Паркер появилась в черном платье с пышной юбкой и бантом в волосах, то Диана выбрала платье в белом цвете.

Eе наряд был необычного дизайна, ведь спереди его украшала имитация прозрачности, а также вышивка жемчужинами. У платья был небольшой шлейф, а также длинные рукава.

Диана Крюгер / Фото: Associated Press

Одно плечо при этом было обнажено и декорировано элегантной складкой ткани. Волосы актриса уложила в прическу с легкой волной и завершила вечерний наряд серьгами с жемчужинами.

На мероприятие Диана пришла со своим возлюбленным - звездой сериала "Ходячие мертвецы" Норманом Ридусом.

Диана Крюгер и Норман Ридус / Фото: Associated Press

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