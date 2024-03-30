В платье с золотой бретелькой: 61-летняя Деми Мур появилась в эффектном платье на мероприятии

Звезда очаровала красотой и роскошным нарядом.
Голливудская звезда Деми Мур посетила мероприятие THR Power Stylists, где отмечали таланты лучших стилистов 2024 года по версии издания The Hollywood Reporter.
Для этого мероприятия, которое прошло Лос-Анджелесе, Мур выбрала обтягивающее платье молочного цвета от Модного дома Schiaparelli. Это было текстурное платье с декором в виде вертикальных строчек с бахромой.
В верхней части наряд украшала золотая бретелька-халтер в виде цепи и огромного золотого глаза.
Дополнила Деми образ золотистыми украшениями, босоножками и сумкой с анатомический декором - это одна из самых известных и популярных моделей бренда. Волосы актриса распустила, а на лице сделала лаконичный макияж.
Напомним, что надавно в Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Schiaparelli, в которой креативный директор бренда Дэниел Роузберри предложил много нарядов носебельных фасонов.
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