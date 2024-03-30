В платье с золотой бретелькой: 61-летняя Деми Мур появилась в эффектном платье на мероприятии

Голливудская звезда Деми Мур посетила мероприятие THR Power Stylists, где отмечали таланты лучших стилистов 2024 года по версии издания The Hollywood Reporter.

Для этого мероприятия, которое прошло Лос-Анджелесе, Мур выбрала обтягивающее платье молочного цвета от Модного дома Schiaparelli. Это было текстурное платье с декором в виде вертикальных строчек с бахромой.

В верхней части наряд украшала золотая бретелька-халтер в виде цепи и огромного золотого глаза.

Дополнила Деми образ золотистыми украшениями, босоножками и сумкой с анатомический декором - это одна из самых известных и популярных моделей бренда. Волосы актриса распустила, а на лице сделала лаконичный макияж.

Напомним, что надавно в Париже в рамках Недели моды состоялся показ коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025 Модного дома Schiaparelli, в которой креативный директор бренда Дэниел Роузберри предложил много нарядов носебельных фасонов.

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