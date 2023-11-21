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В платье с золотой вышивкой и накидкой: Аманда Сейфрид блистала в гламурном вечернем аутфите

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
1 мин
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В платье с золотой вышивкой и накидкой: Аманда Сейфрид блистала в гламурном вечернем аутфите

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Звезда выбрала гламурный наряд, который из-за оттенков создал иллюзию голого платья.

Актриса Аманда Сейфрид продемонстрировала гламурное вечернее платье бежевого оттенка на мероприятии бренда Lancome в Шанхае. Это был наряд-кейп бежевого оттенка, у которого также не было бретелек, а спереди его украшало декольте-сердце.

Верхняя часть платья была выполнена из бежевого полупрозрачного тюля, который переходил в длинный шлейф. Также наряд дополняла накидка-шлейф, немного закрывающая руки Аманды.

Расшито платье было золотыми нитями, бисером, пайетками и большими бусинами в форме капель. Особенно богатой вышивка была на талии и в зоне декольте. Дополнила Аманда наряд несколькими украшениями и распущенными волосами.

Аманда Сейфрид / © Getty Images
Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Мероприятие Lancome она посетила, поскольку является лицом бренда и недавно появилась в новой рекламе праздничной коллекции.

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Дата публикации
Просмотры
273
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