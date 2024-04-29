В платье с золотым декором: актриса София Буш дебютировала на красной дорожке со своей девушкой

В банкетном зале отеля Washington Hilton состоялся ежегодный ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома. Помимо именитых журналистов и политиков, событие также посетило много звезд американского кино, телевидения и подиума среди которых была и известная модель Коко Роша, а также актрисы Скарлетт Йоханссон и София Буш.

Но если Йоханссон вышла на красную дорожку с мужем, то София - с новой девушкой. 41-летняя Буш дебютировала на красной дорожке с 38-летней Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой.

Пара широко улыбалась и обнималась перед фотографами.

София Буш и Эшлин Харрис / Фото: Associated Press

На Софии было длинное черное платье без бретелек, которое спереди украшал золотой декор в виде цветов. Также у платья были накладные карманы. Автором этого наряда является бренд Harbison Studio.

София Буш / Фото: Associated Press

Дополнили образ актрисы макияж с румянами на щеках, а также элегантная укладка.

София Буш / Фото: Associated Press

Эшлин же отдала предпочтение брючному свободному костюму с пайетками, который носина в сочетании с большими серьгами. Короткие волосы она уложила назад а легкие волны.

Встречаться знаменитости начали относительно недавно, поскольку до 2023 года обе были замужем.

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