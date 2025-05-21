В платье с золотым корсетом и фатиновой юбкой: Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

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Звезда вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерным показом фильма «Фуори». Модель была одета в вечернее платье из коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Верхняя часть наряда выполнена в виде золотого металлического корсета в стиле барокко, а также кружевного топа с тонкими бретельками. Юбка платья была пышной и сшитой из тюля. Платье было не до самого пола и частично открывало черные туфли Наоми.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Образ модели также дополнили серьги с коралловыми камнями, множество украшений на руках из золота и бриллиантов, а также макияж и объемная прическа.

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Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Выбор Наоми бренда Dolce & Gabbana для своего выхода не удивил, поскольку модель давняя подруга Доменико Дольче и Стефано Габбана, а также неоднократно принимала участие в их показах. А одно серебряное платье, которое модель носила в 2007 году и вовсе вошло в историю, поскольку в нем Кэмпбелл с гордо поднятой головой покидала общественные работы.

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press