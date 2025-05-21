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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с золотым корсетом и фатиновой юбкой: Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку

Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в свои 55 лет стала звездой вечера. Она посетила Францию и поразила всех сенсационным платьем с золотыми деталями.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Звезда вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерным показом фильма «Фуори». Модель была одета в вечернее платье из коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Верхняя часть наряда выполнена в виде золотого металлического корсета в стиле барокко, а также кружевного топа с тонкими бретельками. Юбка платья была пышной и сшитой из тюля. Платье было не до самого пола и частично открывало черные туфли Наоми.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Образ модели также дополнили серьги с коралловыми камнями, множество украшений на руках из золота и бриллиантов, а также макияж и объемная прическа.

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Наоми Кэмпбелл / © Associated Press

Выбор Наоми бренда Dolce & Gabbana для своего выхода не удивил, поскольку модель давняя подруга Доменико Дольче и Стефано Габбана, а также неоднократно принимала участие в их показах. А одно серебряное платье, которое модель носила в 2007 году и вовсе вошло в историю, поскольку в нем Кэмпбелл с гордо поднятой головой покидала общественные работы.

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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