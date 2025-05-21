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- Шоу-бизнес
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В платье с золотым корсетом и фатиновой юбкой: Наоми Кэмпбелл вышла на красную дорожку
Супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл в свои 55 лет стала звездой вечера. Она посетила Францию и поразила всех сенсационным платьем с золотыми деталями.
Звезда вышла на красную дорожку 78-го Каннского кинофестиваля перед премьерным показом фильма «Фуори». Модель была одета в вечернее платье из коллекции Alta Moda от Dolce & Gabbana.
Верхняя часть наряда выполнена в виде золотого металлического корсета в стиле барокко, а также кружевного топа с тонкими бретельками. Юбка платья была пышной и сшитой из тюля. Платье было не до самого пола и частично открывало черные туфли Наоми.
Образ модели также дополнили серьги с коралловыми камнями, множество украшений на руках из золота и бриллиантов, а также макияж и объемная прическа.
Выбор Наоми бренда Dolce & Gabbana для своего выхода не удивил, поскольку модель давняя подруга Доменико Дольче и Стефано Габбана, а также неоднократно принимала участие в их показах. А одно серебряное платье, которое модель носила в 2007 году и вовсе вошло в историю, поскольку в нем Кэмпбелл с гордо поднятой головой покидала общественные работы.