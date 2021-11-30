В платье с золотым позвоночником: Зендея произвела фурор винтажным нарядом от Roberto Cavalli

В платье с золотым позвоночником: Зендея произвела фурор винтажным нарядом от Roberto Cavalli

Стилист актрисы Лоу Роуч опять постарался. Благодаря его вкусу и рекомендациям юная актриса стала иконой стиля.

Актриса Зендея стала гостью церемонии "Золотой мяч", на которой ежегодно выбирают лучшего футболиста года по версии журнала France Football. В этом году награду уже в седьмой раз получил аргентинский футболист Лионель Месси.

Церемония награждения прошла в Париже в Theater du Chatelet, а перед ее началом фурор вызвала Зендея своим роскошным винтажным платьем от Roberto Cavalli из коллекции осень-зима 2000 года.

Зендея / Getty Images

Спереди наряд был полностью однотонным, с рукавами три четверти и красиво обтягивал стройную фигуру актрисы, а вот сзади спина была полностью открыта, а украшал вырез золотой позвоночник и несколько тонких цепочек. Дополнили образ элегантная прическа, черные туфли на каблуке и крупные золотые серьги-кольца.

Зендея / Getty Images

На мероприятие Зендея пришла в компании своего бойфренда и коллеги по фильму "Человек-паук" Тома Холланда. Это был первый официальный выход пары в свет.

Читайте также: