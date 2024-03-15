В платье с золотыми цветами из пайеток: звезда "Игры престолов" в эффектном образе сияла на красной дорожке

49-летняя британская актриса надела на светское мероприятие красивое платье.
Звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" Ханна Уэддингем стала гостьей церемонии вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз.
Там она предстала в вечернем черном платье макси на бретельках от бренда Halston из пайеток, на котором были изображены цветы из золотых пайеток. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.
Аутфит Ханна дополнила черными кожаными туфлями, серьгами в виде цветов и золотым кольцом с большим камнем. У нее была стильная укладка, макияж с пышными ресницами и белый маникюр.
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