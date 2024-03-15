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В платье с золотыми цветами из пайеток: звезда "Игры престолов" в эффектном образе сияла на красной дорожке

В платье с золотыми цветами из пайеток: звезда "Игры престолов" в эффектном образе сияла на красной дорожке

В платье с золотыми цветами из пайеток: звезда "Игры престолов" в эффектном образе сияла на красной дорожке

Ханна Уэддингем / Фото: gettyimages.com

49-летняя британская актриса надела на светское мероприятие красивое платье.

Звезда сериалов "Игра престолов" и "Тед Лассо" Ханна Уэддингем стала гостьей церемонии вручения наград GLAAD Media Awards в Беверли-Хиллз.

Там она предстала в вечернем черном платье макси на бретельках от бренда Halston из пайеток, на котором были изображены цветы из золотых пайеток. Наряд прекрасно подчеркнул ее сексуальные формы.

Ханна Уэддингем / © gettyimages.com
Ханна Уэддингем / Фото: gettyimages.com

Аутфит Ханна дополнила черными кожаными туфлями, серьгами в виде цветов и золотым кольцом с большим камнем. У нее была стильная укладка, макияж с пышными ресницами и белый маникюр.

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