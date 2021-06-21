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В платье с золотыми рыбками: Пэрис Хилтон с бойфрендом вышла в свет

В платье с золотыми рыбками: Пэрис Хилтон с бойфрендом вышла в свет

Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Вечеринки снова вернулись в жизнь многих светских тусовщиков.

Пэрис Хилтон однозначно одна из тех, кто жить не может без тусовок. Вчера Хилтон запечатлели с ее женихом Картером Реумом по пути на кинофестиваль Tribeca в Нью-Йорке. Звезда была в коротком платье от Lanvin из весенне-летней коллекции 2021 и черных туфлях-лодочках на каблуках.

Платье Пэрис было украшено орнаментом из золотых рыбок и дополнила его знаменитость маленькой золотистой сумкой и любимыми колготами из сетки в бежевом цвете. На пальце у девушки сверкало помолвочное кольцо с огромным бриллиантом, в ушах также были серьги с бриллиантами, а на лице - одеты огромные черные очки от солнца.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / © Getty Images
Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

Ее спутник выбрал для выхода синюю куртку, белую рубашку, синие брюки и белоснежные кроссовки. Еще в феврале на день рождения Хилтон, мужчина сделал ей предложение. Это случилось на частном острове. Картер подарил возлюбленной кольцо с бриллиантом, которое разработал правнук Луи Картье - Жан Дусе. Но никаких подробностей предстоящей свадьбы пока нет. А учитывая, сколько раз Пэрис Хилтон была обручена и так ни разу не вышла замуж – не факт, что выйдет на этот раз. Но мы, как и поклонники Хилтон, не теряем надежды увидеть ее в подвенечном платье.

Пэрис Хилтон и Картер Реум / © Getty Images
Пэрис Хилтон и Картер Реум / Getty Images

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