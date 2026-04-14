В платье с золотыми цепями: звезда "Белоснежки" Рэйчел Зеглер вышла на красную дорожку в Лондоне

Рейчел Зеглер / © Associated Press

24-летняя актриса Рэйчел Зеглер, известна по роли в фильмах «Белоснежка» и «Вестсайдская история», вышла на красную дорожку в Лондоне. Она посетила премию Olivier Awards, которая ежегодно вручается представителям театрального мира вовлеченным в спектакли театров Вест-Энда и других ведущих некоммерческих театров Лондона.

Рейчел надела на церемонию черное платье от бренда Tamara Ralph, которое имело приталенный силуэт, длинную юбку и открытые плечи. Также у наряда было глубокое V-образное декольте украшенное золотыми цепями, которые повторялись на плечах платья.

Для актрисы это было первое появление на красной дорожке за долгое время, ведь она играла в мюзикле «Эвита» главную роль — Эвы Перон, первой леди Аргентины, которая известна своей благотворительной и феминистической деятельностью. Во время спектакля Рэйчел Зеглер покидала сцену и выходила на балкон, где исполняла песню Don’t Cry for Me Argentina бесплатно для сотен людей, которые собирались перед театром. Зрители, которые заплатили за билеты, внутри театра смотрят исполнение в прямом эфире на экране.

«Когда ты играешь восемь спектаклей в неделю в течение 12 недель, у тебя не так много шансов куда-то выйти», — призналась она в интервью. «Я хотела надеть что-то особенное, но в то же время такое, что отделяло бы меня от персонажа», — объясняет она о своем образе от Tamara Ralph. «Теперь, когда мы завершаем этот лондонский этап, мы с моей стилисткой Сарой Тули подумали, что будет классно немного отделиться от всего этого».