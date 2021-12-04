В платье Saint Laurent с вырезами: звезда сериала "Бумажный дом" на премьере финального сезона

В платье Saint Laurent с вырезами: звезда сериала "Бумажный дом" на премьере финального сезона

За свого появлений перед камерами звезда выбрала эффектный образ от французского бренда.

В Мадриде состоялась грандиозная презентация последнего сезона нашумевшего сериала "Бумажный дом". Звезды шоу появились на арене Palacio Vistalegre.

Особое внимание к себе привлекла одна из главных героинь сериала - 32-летняя актриса Урсула Корберо, которая сыграла в "Бумажном доме" Токио.

Урсула Корберо / Getty Images

Перед камерами знаменитость появилась в длинном обтягивающем платье от Saint Laurent. Наряд был однотонным, имел длинные рукава, красиво подчеркиваю фигуру Урсулы, но главной изюминкой платья были овальные вырезы сбоку.

Урсула Корберо / Getty Images

Образ она дополнила крупными серьгами в виде цветков и прической-пучком. Короткие волосы на лбу Урсулы были уложены в трендовую прическу baby hair.

Урсула Корберо / Getty Images

Напомним, что сериал "Бумажный дом" - криминальная драма, которая рассказывает историю ограбления Королевского монетного двора Испании группой из восьми преступников. Всех их собрал под своим крылом таинственный мужчина — Профессор. Чтобы не раскрывать имена будущих преступников, Профессор дал членам команды новые прозвища, соответствующие названиям восьми крупных столиц мира.

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