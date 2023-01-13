В платье-сетке и без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась сексуальными формами

Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии из новой пикантной фотосессии.

Модель предстала перед объективом фотокамеры в откровенном образе. На ней было черное платье-сетка на тонких бретельках, которое идеально облегало ее сексуальную фигуру.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Под нарядом на Деми были черные кружевные стринги, в которых она продемонстрировала соблазнительные ягодицы. А вот бюстгальтер отсутствовал, поэтому она светила на камеру своим пышным обнаженным бюстом.

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Деми Роуз / Фото: Instagram Деми Роуз

Напомним, ранее Роуз соблазняла своих фолловеров в смелом асимметричном белом платье, едва прикрывавшем ее пышное декольте.

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