В платье-сетке и без бюстгальтера: Деми Роуз похвасталась сексуальными формами

27-летняя модель в смелом луке снялась в новом фотосете.
Деми Роуз опубликовала в Instagram фотографии из новой пикантной фотосессии.
Модель предстала перед объективом фотокамеры в откровенном образе. На ней было черное платье-сетка на тонких бретельках, которое идеально облегало ее сексуальную фигуру.
Под нарядом на Деми были черные кружевные стринги, в которых она продемонстрировала соблазнительные ягодицы. А вот бюстгальтер отсутствовал, поэтому она светила на камеру своим пышным обнаженным бюстом.
Напомним, ранее Роуз соблазняла своих фолловеров в смелом асимметричном белом платье, едва прикрывавшем ее пышное декольте.
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