В платье-сетке и босоножках: Эшли Робертс в пикантном луке пришла на модный показ

Эшли Роберт приехала на шоу Susan Fang и появилась перед камерами в в черном платье-сетке, с крошечным топом на груди и высоким разрезом до бедра.

Образ свой звезда дополнила черными босоножками на каблуках и маленькой черной сумкой на короткой ручке. Волосы Эшли забыла покрасить и собрала их заколкой, надела несколько серьг и сделала макияж подчеркнув немного глаза и немного губы, а маникюр ее был выполнен в белом цвете. Он, кстати, тоже нуждался в том, чтобы его освежили.

Эшли Робертс / Фото: Getty Images

Эшли любит носить пикантные платья и часто выбирает именно такие для своих светских выходов. Помним, как однажды ведущая Heart FM Breakfast Show пришла на пати в пикантном прозрачном платье на тонких бретельках, усыпанном стразами и в босоножках на серебристых шпильках и произвела фурор.

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