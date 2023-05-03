В платье-сетке и черных трусах: Оливия Уайлд надела слишком смелый образ для вечеринки

Для афтепати она позволила себе надеть более смелый образ.

Актриса и режиссер Оливия Уайлд посетила благотворительный вечер Met Gala в Нью-Йорке, где продемонстрировала платье Chloé, вдохновленное нарядом, созданным Карлом Лагерфельдом для коллекции 1983 года.

Оливия Уайлд / Фото: Associated Press

После официальной части, где знаменитости красовались в эксклюзивных и немного чудаковатых нарядах со шлейфами и перьями, настало время афтепати-вечеринки.

По пути на мероприятие, которое проходило в заведении Zero Bond, Оливия попала под прицел фотографов в очень дерзком платье-сетке Chloe. Наряд был вязаным и полностью прозрачным, из-за чего были видны черные трусы звезды.

Оливия Уайлд / Фото: Getty Images

Этот лук она дополнила ботильонами на платформе Casadei и золотым клатчем-коробкой от бренда Lily Clutch - кстати, с ним она была и на самом Met Gala.

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