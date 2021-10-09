В платье-сетке и на каблуках: соблазнительный образ Ким Кардашьян для шоу

В платье-сетке и на каблуках: соблазнительный образ Ким Кардашьян для шоу

Ким, как всегда, выбрала для своего появления оригинальный наряд и он опять был от бренда Balenciaga.

Ким Кардашьян прилетела в Нью-Йорк, чтобы стать одной из ведущих вечернего шоу Saturday Night Live. Несколько раз красотку уже замечали папарацци по пути на студию, где проходили репетиции, и тогда она была с ног до головы одета в довольно строгие и закрытые наряды от Balenciaga, но вот на своей странице в Instagram Ким поделилась луком в эффектном платье-сетке.

Под низом у Ким был черный обтягивающий комбинезон, который подчеркивал ее красивую фигуру. Дополнили образ прическа с ровными волосами, солнцезащитные очки и нюдовый макияж, с который Ким всегда появляется.

Как сообщает издание Daily Mail, в последнее время рейтинги программы Saturday Night Live очень упали, поэтому создатели шоу и пригласили Ким. Шоуранеры надеются, что появление в эфире звезды повысит интерес к программе, но сума за которую она согласилась принять участие не разглашается.

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