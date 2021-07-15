В платье-сетке и разных бикини: Олеся Стефанко отдыхает в Хорватии

"Мисс Украина Вселенная – 2011" отправилась в отпуск с семьей.

Олеся Стефанко уже успела поделиться несколькими кадрами, на которых позирует в бикини, а также в своем любимом вязаном платье во время отдыха в Хорватии.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

На снимке, где знаменитость позирует на яхте, она запечатлена в черном вязанном крючком платье-сетке, под которым на ней бикини. От солнца модель прикрыла лицо кепкой-козырьком и надела солнцезащитные очки.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Также Олеся показала фигуру в голубом бикини и белых спортивных шортах и сообщила, что продолжает тренироваться даже на отдыхе.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

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"Я знаю, что некоторые люди будут спрашивать: "Что? Зачем ты это делаешь, расслабься, ешь, спи, отдыхай! Но для меня упражнения - это часть моей жизни и необходимая часть качественного времени, которое я провожу! И это долгий путь, пока вы не посмотрите на спорт таким образом и не сможете внедрить его в свой образ жизни, но ключ к этому - последовательность и отсутствие быстрых ожиданий результата", - написала "Мисс Украина Вселенная" в подписи под снимком.

Олеся Стефанко / Instagram Олеси Стефанко

Спорт – это жизнь! Мы согласны с утверждением Олеси Стефанко. Но с нетерпением ждем и новых ее фотографий из отпуска. Особенно в купальнике.

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