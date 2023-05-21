В платье-сетке и с глазом на груди: Меган Фокс в пикантном луке пришла на вечеринку

Пати прошло в отеле Guitar Hotel & Casino Seminole Hard Rock в Голливуде и было посвящено новому выпуску журнала Sports Illustrated.

37-летняя Меган надела на вечеринку платье с рюшами из коллекции Blumarine сезона осень-зима 2023. Наряд из сетки был с пикантным декольте и рюшами и эффектно обтягивал фигуру актрисы. К платью Меган подобрала босоножки оттенка металлик на платформе и каблуках.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

В руках Меган Фокс держала золотистый клатч, а ее ногти были накрашены таким же розовым цветом, как и во время предыдущего выхода, когда Меган в пикантном аутфите пришла на вечеринку. На шее у актрисы было украшение с кулоном в виде глаза, волосы она распустила и сделала укладку с мокрым эффектном, а макияж был, как всегда очень насыщенным.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

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