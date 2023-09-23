В платье-сетке и с красивой укладкой: звезда "Аватара" блистала перед камерами в Нью-Йорке

Звезда "Аватара" и "Стражей галактики" Зои Салдана посетила светское мероприятие в Нью-Йорке. Актриса появилась на The World's Most Fascinating Dinner (Самом увлекательном ужине в мире) в одном из престижных районов города. Мероприятие было благотворительным.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

На ужине Зои была в платье миди от Ferragamo состоящего из двух частей: нижнее платье - это приталенное черное из шелка, а верхнее - сетка усыпанная красными стразами.

Также спина платья была частично открытой и с необычной перекрученной тканью.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Дополнила образ Салдана легким макияжем, укладкой с локонами, а также сумкой винного оттенка с золотистой металлической ручкой. На руках у нее были золотые браслеты и кольца от бренда Beck.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Также более детально она показала образ на своей странице в Instagram.

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