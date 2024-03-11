В платье-сетке и с красивыми локонами: соблазнительная "мама Стифлера" Дженнифер Кулидж на афтепати "Оскара"

62-летняя актриса в сексуальном образе total black появилась на вечеринке.

Дженнифер Кулидж, прославившаяся после выполнения роли соблазнительной мамы Стифлера в культовой комедии "Американский пирог", посетила послеоскаровскую вечеринку Vanity Fair в Беверли-Хиллз.

Она продемонстрировала там соблазнительный образ. Актриса была одета в черное платье-сетку, под которым было атласное платье с пикантным декольте, украшенным кружевом.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Наряд Кулидж дополнила черными замшевыми босоножками с ремешками, на высокой платформе и каблуках и черной лакированной сумкой.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Звезде сделали объемную укладку с красивыми локонами, макияж смоки-айс и маникюр с декором.

Дженнифер Кулидж / Фото: Associated Press

Напомним, Дженнифер Кулидж на премию Emmy Awards появилась в вечернем черном платье от бренда Etro с коричнево-желтым флористическим принтом, кружевом, фатином и рюшами.

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