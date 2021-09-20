В платье-сетке и с красной помадой: сексуальный образ Хлое Кардашьян

В платье-сетке и с красной помадой: сексуальный образ Хлое Кардашьян

Звезда похвасталась новым луком.

37-летняя звезда реалити и блогер Хлое Кардашьян продемонстрировала сексуальный образ в своем Instagramю. На фото девушка позирует в обтягивающем нюдовом платье-сетке, надетом, похоже, на утягивающее белье. Сквозь материал платья просвечивается трусы Хлое.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Свой эффектный образ Кардашьян дополнила макияжем с красной помадой и такими же маникюром и педикюром. В ушах звезды – крупные золотые серьги.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Напомним, фолловеры Хлое Кардашьян часто подозревают ее в чрезмерном редактировании фотографий в фотошопе. Так, однажды снимки звезды вызвали недоумении и удивили ее подписчиков: они вообще не узнали звезду на фото и даже заподозрили какие-то пластические вмешательства. Черты лица Кардашьян и правда изменились.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

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