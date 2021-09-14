В платье-сетке и стрингах: смелый образ Зои Кравиц на Met Gala 2021

32-летняя актриса Зои Кравиц решила быть в тренде и выбрала для выхода на Met Gala 2021 тоже "голое" платье.

Бал Института костюма в этом году решили провести, он по традиции состоялся в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Темой этого вечера стала: "В Америке: модный лексикон", поэтому гости получили пригласительные с отметкой дресс-код: "Американская независимость".

Зои Кравиц / Associated Press

Зои Кравиц, как, впрочем, и Кендалл Дженнер, и еще несколько звезд дорожки демонстрирует "независимость" в пикантном платье-сетке от Saint Laurent, абсолютно прозрачном, с россыпью камней под которое даже стринги подобрала в тон.

Зои Кравиц / Associated Press

Зои была в черных лаковых босоножках на каблуках, с красным педикюром и такого же цвета маникюром, а из украшений на ней было лишь одно кольцо с большим камнем и несколько серьг-висюлек. Волосы, заплетенные в косички, Кравиц собрала еще и в прическу. Сзади на платье был еще и пикантный разрез. Словом, фигуру Зои Кравиц было рассмотреть в этом образе не сложно.

Зои Кравиц / Associated Press

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