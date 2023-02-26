В платье-сетке и вместе с бойфрендом: Кайю Гербер запечатлели на вечеринке

21-летняя дочь Синди Кроуфорд – Кайя Гербер – пришла на светскую вечеринку в пикантном платье и в компании своего бойфренда.

Кайя и Остин Батлер посетили звездную вечеринку журнала W Magazine в Лос-Анджелесе. 21-летняя модель выглядела потрясающе в черном прозрачном платье-сетке с глубоким вырезом от Celine, под которым виднелось светлое нижнее белье. К наряду звезда подобрала босоножки на каблуках. Кайя надела бриллиантовые серьги, кольцо на средний палец и сделала полупрозрачный маникюр. А каштановые волосы накрутила легкими волнами. Макияж модели был выполнен в нюдовых оттенках.

Кайя Гербер / Фото: Getty Images

Перед камерами фотографов Кайя Гербер позировала в объятиях 31-летнего актера Остина Батлера. Он был в черной рубашке верхние пуговицы, которой были расстегнуты и в смокинге и черных брюках. Пара выглядела вместе очень эффектно.

Отметим, недавно Остин Батлер получил премию BAFTA за лучшую мужскую роль в фильме "Элвис", где сыграл короля рок-н-ролла.

Кайя Гербер и Остин Батлер / Фото: Getty Images

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